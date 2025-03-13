Сєнкевич передав миколаївській бригаді морпіхів 120 FPV-дронів

Миколаїв передав дрони для військовослужбовців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Про це повідомив Миколаївський міській голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, бригада отримала 120 FPV-дронів, 40 з яких оснащені камерами нічного бачення.

«Дуже сподіваємося, що ці дрони будуть нищити ворога, берегти особовий склад і бути більш ефективними на дуже складному проміжку фронту. Дякую вам за вашу роботу і, сподіваюся, це допоможе вам робити її краще», — сказав Олександр Сєнкевич.