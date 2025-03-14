Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві провели круглий стіл, присвячений Програмі відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними або обвинуваченими у кримінальних правопорушеннях.

Про це повідомляють «МикВісті».

Дана програма спрямована на альтернативне вирішення конфліктів за участю неповнолітніх, які вчинили правопорушення. Вона дає можливість уникнути кримінального переслідування та покарання через процедуру медіації між потерпілим і правопорушником. Її реалізація проходить на базі системи надання безоплатної правничої допомоги з вересня 2024 року.

За цей період найбільша кількість згод на участь у ній надійшла від Вінниццької, Сумської, Хмельницької та Закарпатської областей. На Миколаївщині задіяні у роботу наразі 2 згоди.

У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті» У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті»

За словами організаторів, відновне правосуддя фокусує увагу не лише на покаранні для дитини, а й на її подальшу інтеграцію в суспільстві.

— Відновне правосуддя має благородну мету, на нашу думку, адже дає дитині другий, третій, четвертий шанс, якщо це потрібно на ресоціалізацію, реінтеграцію, на те, щоб людина могла бути повноцінним членом суспільства та не порушувати закон. Також ця програма враховує інтереси потерпілої сторони, яка може отримати сатисфакт за результатами. І звісно, що це важливо для родини, в якій виховується дитина, — зазначили організатори.

У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті» У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті» У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті»

Сам захід обʼєднав представників правоохоронних органів, судової системи, медіаторів, адвокатів, пробації, освітніх та соціальних установ. До обговорення доєднався також представник уповноваженого з прав людини у Миколаївській області.

— Відновне правосуддя є важливим елементом захистом прав дитини. Ця програма спрямована на створення ресоціалізації. Хочу вказати, що є позитивного. Основним досягненням програми є залучення до програми 500 неповнолітніх. Скорочено випадків повторних правопорушень серед учасників програми на 40%. Ми провели понад 200 тренінгів для судів та медіаторів. Але ж є і питання. Основне це недостатня обізнаність представників правоохоронних органів, обмежене фінансування, потреба у недосконалості законодавчої бази і відсутність достатньої кількості фахівців медіаторів у регіонах, — сказав Спартак Гукасян.

У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті» У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті» У Миколаєві провели круглий стіл з відновного правосуддя. Фото: «МикВісті»

Під час обговорення присутні розглянули механізм реалізації Програмі відновного правосуддя, передумови її впровадження, ключові аспекти інформування потерпілих та неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених про можливість участі у Програмі. Йшлося також про механізм взаємодії міжрегіональних центрів з надання безоплатної правничої допомоги та уповноважених органів з питань пробації. Окремо обговорили роль та завдання медіатора, підготовку до проведення зустрічі з сторонами конфлікту. Значну увагу приділили питанням ресоціалізації неповнолітніх, наданню консультативної підтримки.

Зазначимо, програма відновного правосуддя, затверджена наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Офісу Генерального прокурора від 22 липня 2024 року № 2176/5/501/176, має на меті забезпечення альтернативного підходу до розв’язання кримінальних конфліктів за участю неповнолітніх. Вона передбачає механізм примирення між потерпілими та обвинуваченими, сприяючи ресоціалізації підлітків, які опинилися в конфлікті з законом.