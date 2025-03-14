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Вбивство активіста в Одесі: до міста їде слідчо-оперативна група та керівництво Нацполіції

В Одесі застрелили чоловіка. Фото: НацполіціяВ Одесі застрелили чоловіка. Фото: Нацполіція

До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, вже є конкретні зачіпки. Однак, за його словами, інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму не відповідає дійсності.

«Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання», — зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що вранці 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Загиблим може бути активіст і волонтер Демʼян Ганул. 

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