Вбивство активіста в Одесі: до міста їде слідчо-оперативна група та керівництво Нацполіції
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- Альона Коханчук
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12:08, 14 березня, 2025
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До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, вже є конкретні зачіпки. Однак, за його словами, інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму не відповідає дійсності.
«Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання», — зазначив Ігор Клименко.
Нагадаємо, що вранці 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Загиблим може бути активіст і волонтер Демʼян Ганул.
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