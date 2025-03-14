До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C

Один з пляжів в Миколаєві у липні 2024, фото: «НикВести»

До кінця століття середньорічна температура в Україні може збільшитися на 2–4°C, що свідчить про темпи потепління майже втричі вищі за глобальні.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що за прогнозами Українського гідрометеорологічного інституту, до 2040 року середньорічна температура зросте ще на 1°C, а до кінця століття – на 2–4°C.

«Зміна клімату спричинить подальше скорочення зимового періоду та збільшення посух. Це вимагатиме швидкої адаптації не лише від людей, а й від рослин і тварин», — підкреслила Світлана Гринчук.

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За даними Гідрометеорологічного інституту, впродовж останніх десятиліть темпи потепління в Україні перевищували глобальні майже втричі. Міністерка також наголосила, що, враховуючи різноманітність кліматичних зон у країні, адаптаційні заходи мають бути розроблені з урахуванням регіональних особливостей.

Також вона розповіла, що у рамках проєкту APENA 3, спрямованого на впровадження законодавства ЄС щодо захисту довкілля та протидії змінам клімату, експерти оцінили необхідність і вартість адаптаційних заходів у трьох пілотних областях:

Львівська область: 168 заходів, 273,7 мільйона євро;

Миколаївська область: 171 захід, 155,7 мільйона євро;

Івано-Франківська область: 158 заходів, 152,6 мільйона євро.

Йдеться про розбудову систем раннього оповіщення, захисних інженерних споруд, іригаційних та дренажних систем, а також розумних електромереж.

Світлана Гринчук зазначила, що підготовка документів для пілотних областей зайняла близько трьох років через потребу оновлення методик відповідно до сучасних міжнародних та європейських практик. Утім, для інших областей цей процес може бути значно пришвидшений – до кількох місяців.

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Кліматична стратегія Миколаївщини

Миколаївщина є однією з пілотних областей, для яких експерти проєкту APENA 3 розробляють кліматичні стратегії та плани адаптаційних заходів. Дві інші області — Львівська та Івано-Франківська.

Проте Миколаївщина, як і увесь український південь, відчуває наслідки зміни клімату гостріше. Вони відображаються у вигляді найвищих в Україні показників зростання середньорічних температур та екстремальних погодних явищ, впливу на стан аграрного сектору. Також область постраждала від російської агресії.

Ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.