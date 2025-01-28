Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА

Мішково-Погорілівська тергромада, архівне фото «МикВісті».

Для адаптації Миколаївської області до змін клімату потрібно провести 171 захід на 155 мільйонів євро. В обласній військові адміністрації розраховують знайти на це донорські кошти.

Про це під час брифінгу 27 січня повідомила керівниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, пишуть «МикВісті».

Як відомо, експерти проєкту APENA 3 розробили Стратегію адаптації до зміни клімату для Миколаївської області.

— Цим проєктом передбачено 171 захід, оціночною вартістю 155 мільйонів євро, що розраховано на сім років. Це тривалий період. Нам потрібно буде вишукувати грантові кошти для того, щоб виконати усі заходи, що передбачені цією Стратегією адаптації до змін клімату. Цим ми повинні будемо займатися сім років, — повідомила Олександра Єфименко.

Дані дослідження свідчать, що Миколаївщина є одним із регіонів, які найбільше потерпають від кліматичних змін — посух, росту максимальної температури.

Наразі експерти сформували план 171 заходу та витрат на сім років. Зокрема пропонується:

інтегрувати секторальні заходи в єдину систему;

розвивати систему раннього оповіщення про погодні явища;

створити систему моніторингу;

створити спеціальні відділи та структуру;

допомагати науковим установам.

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Кліматична стратегія Миколаївщини

Миколаївщина є однією з пілотних областей, для яких експерти проєкту APENA 3 розробляють кліматичні стратегії та плани адаптаційних заходів. Дві інші області — Львівська та Івано-Франківська.

Проте Миколаївщина, як і увесь український південь, відчуває наслідки зміни клімату гостріше. Вони відображаються у вигляді найвищих в Україні показників зростання середньорічних температур та екстремальних погодних явищ, впливу на стан аграрного сектору. Також область постраждала від російської агресії.

Ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.