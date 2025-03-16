Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Дмитро Шуганков. Фото: Миротворець

Миколаївські правоохоронці встановили ще одного солдата російської армії, який під час окупації Снігурівської громади знущався над місцевими жителями. Ним є 35-річний житель Краснодарського краю Дмитро Шуганков, «подвигам» якого тепер в Росії вчать дітей.

Відповідний текст підозри опублікований на сайті Офісу Генеральної прокуратури.

На момент окупації Снігурівщини Шуганков обіймав посаду начальника розвідки дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади. У тексті підозри фігурує також імʼя раніше встановленого Аліхана Кушхова. У вересні 2022 року вони розшукували колишніх українських військових.

9 вересня 2022 року під час фільтраційних заходів Кушхов та Шуганков затримали місцеву жительку, від якої вимагали визнати, що її син служив у Збройних Силах України.

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Жінку завели в гараж на територію дому, де один з невстановлених осіб погрожував, що всі присутні солдати згвалтують її, якщо вона не надасть інформації про свого сина.

Коли вона відмовилась надати показання, окупанти вивели її з гаражу, побили кулаками, прикладами автоматів, стріляли біля ніг і погрожували вбити. Потім росіяни повернули жінку у будинок, де продовжили допит і членів родини.

Дмитра Шуганкова підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичаїв війни за ч.1 ст.438 КК України. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як пише Центр журналістських розслідувань, посилаючись на росЗМІ, під час єдиних Всекубанських уроків «Во все времена горячее сердце рядом» учнів 5-11 класів шкіл у Краснодарському краю привчали пишатися «подвигами» Шуганкова.

З російських медіа відомо, що Дмітрій Шуганков має пам’ятну медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», він воював в Інгушетії. Його брат теж учасник російської війни проти України, має медаль «За возвращение Крыма».