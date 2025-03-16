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Андрія Гнатова призначили начальником Генштабу ЗСУ

Андрій Гнатов. Фото з відкритих джерелАндрій Гнатов. Фото з відкритих джерел

Генерал-майор Андрій Гнатов очолить Генеральний штаб Збройних сил України. Його призначили на посаду указом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Генштабі.

З кінця лютого 2025 року Андрій Гнатов обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу. На новому місці перед генерал-майором стоїть завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема під час реорганізації та впровадження корпусної структури.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, який раніше очолював Генеральний штаб, продовжить службу як генеральний інспектор Міноборони. Він слідкуватиме за впровадженням реформ в армії й дотриманням законодавства в системі МО України.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України.

27 лютого міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

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