На Одещині розпочали підготовку до купального сезону

Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада

На Одещині стартувала підготовка до купального сезону. У комунальників та бізнесу є півтора місяця на виконання необхідних заходів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 17 березня, розповів перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов.

За його словами, 14 березня відповідне розпорядження підписав керівник області. Наразі триває активна підготовка пляжних та купальних зон.

«Вже третю добу поспіль триває процес підготовки пляжних зон, купальних зон, узбережжя Чорного моря до інспекції відповідних груп ДСНС, комунальників щодо безпекових складових», — зазначив держслужбовець.

За його словами, на виконання всіх необхідних заходів комунальними службами та підприємцями відвели півтора місяця. Після завершення підготовчих робіт буде видано наказ про відкриття пляжів для відпочиваючих.

Нагадаємо, що в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. На його капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.