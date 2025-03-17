  • понеділок

    17 березня, 2025

  • 5.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині розпочали підготовку до купального сезону

Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрадаРеконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада

На Одещині стартувала підготовка до купального сезону. У комунальників та бізнесу є півтора місяця на виконання необхідних заходів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 17 березня, розповів перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов.

За його словами, 14 березня відповідне розпорядження підписав керівник області. Наразі триває активна підготовка пляжних та купальних зон.

«Вже третю добу поспіль триває процес підготовки пляжних зон, купальних зон, узбережжя Чорного моря до інспекції відповідних груп ДСНС, комунальників щодо безпекових складових», — зазначив держслужбовець.

За його словами, на виконання всіх необхідних заходів комунальними службами та підприємцями відвели півтора місяця. Після завершення підготовчих робіт буде видано наказ про відкриття пляжів для відпочиваючих.

Нагадаємо, що в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. На його капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.

Останні новини про: Одещина

Жителя Одещини увʼязнили до 10 років за зґвалтування 14-річної дівчини
В Одеській області запрацювала гаряча лінія для ветеранів щодо спортивної реабілітації
Вночі російські війська повторно атакували Одещину безпілотниками
Реклама

Читайте також:

новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

Анна Гакман

Останні новини про: Одещина

Вночі російські війська повторно атакували Одещину безпілотниками
В Одеській області запрацювала гаряча лінія для ветеранів щодо спортивної реабілітації
Жителя Одещини увʼязнили до 10 років за зґвалтування 14-річної дівчини

На відновлення 200 будинків у Посад-Покровському планують витратити більше пів мільярда гривень

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

2 години тому

Рада ЄС затвердила виділення €3,5 млрд для України

Головне сьогодні