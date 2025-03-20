Зеленський повідомив про прибуття додаткових винищувачів F-16 до України

Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди Дня військово-повітряних сил, фото: Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибуло ще кілька винищувачів четвертого покоління F-16.

«Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Це хороша новина», сказав він під час відеоконференції з журналістами.

Але точну кількість винищувачів та країну, з якої їх передали, президент не розкрив.

Володимир Зеленський також прокоментував заяву РФ про нібито збиття F-16 на Сумщині.

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— Руські набрехали, що збили F-16. Брехня! F-16 ніхто не збив! А ось кілька літаків F-16 прилетіли в Україну, — зазначив він.

Слід зазначити, що російські медіаресурси заявили про нібито збиття українського винищувача F-16 над Сумщиною за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-400, який начебто відпрацював у парі з винищувачем Су-35. Однак у Повітряних силах також заперечили цю інформацію.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що передача винищувачів F-16 в Україну відкладена до 2026 року.

Водночас Бельгія має передати 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Також повідомлялось, що літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.