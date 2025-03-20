Україна опустилася на 111 місце у світовому рейтингу щастя

Дівчата у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Україна зайняла 111 місце у World Happiness Report 2024, опустившись на шість позицій у порівнянні з минулим роком. Країна отримала 4,68 балів з 10 можливих. Найвищий результат Україна показала у 2012 році (87 місце), а найгірший — у 2017 році (138 місце).

Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, пишуть BBC.

Усього в рейтингу 147 країн. Найщасливішою державою світу восьмий рік поспіль стала Фінляндія. До першої п’ятірки увійшли: Фінляндія — 7,736 балів, Данія — 7,521, Ісландія — 7,515, Швеція — 7,345 та Нідерланди — 7,306.

У топ-20 також потрапили Литва, Словенія та Чехія, які стали найщасливішими країнами Центральної та Східної Європи. США вже другий рік поспіль залишаються поза двадцяткою, посівши 24 місце.

Найнижчий рівень щастя зафіксований в Афганістані (1,364 бала), трохи вище розташувалися Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві та Зімбабве.

Звіт World Happiness Report базується на середніх оцінках життя у 147 країнах за 2022-2024 роки. При його складанні враховують: ВВП на душу населення, соціальну підтримку, тривалість здорового життя, рівень свободи та корупції, а також щедрість суспільства.

Нагадаємо, що Київський міжнародний інститут соціології провів опитування українців щодо їхніх відчитів до нинішньої влади. Опитані завили, що відчувають переважно розчарування.