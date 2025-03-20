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На Тернопільщині підліток отримав від РФ пропозицію підпалу, але звернувся до поліції

Жетон поліцейського. Ілюстративне фото: НацполціяЖетон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполція

На Тернопільщині учень шостого класу повідомив правоохоронцям, що невідомі намагалися завербувати його для диверсійної діяльності.

Про це повідомили Тернопільська обласна прокуратура.

Зазначається, що хлопець звернувся до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції та розповів, що отримав повідомлення у Telegram з невідомого акаунту. Йому пропонували гроші за підпал об'єктів критичної інфраструктури та будівель правоохоронних органів. Разом із пропозицією школяр отримав відео-інструкцію та посилання на Telegram-канал для реєстрації.

 «Шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а пам’ятаючи профілактичні розмови, які у школі з ними неодноразово проводили і поліцейські, і вчителі, повідомив про цей факт офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем та подякували за його позицію. Такий вчинок — це свідчення, що діти можуть бути проінформованими про виклики часу та відповідальними», — говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

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