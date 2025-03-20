Путін зобов’язав українців у РФ або виїхати, або легалізуватися до 10 вересня

Володимир Путін, фото: ТАСС

Російський правитель Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, повинні до 10 вересня 2025 року або виїхати з країни, або врегулювати свій правовий статус.

Згідно з документом на офіційному порталі правової інформації, українці, які пройдуть реєстрацію за відбитками пальців і фотографуванням та звернуться до поліції для легалізації, будуть звільненні від адміністративної відповідальності за порушення режиму перебування в РФ.

Крім того, іноземці та особи без громадянства, які прибули на тимчасово окуповані території України (включно з так званими «ДНР» і «ЛНР», а також частинами Запорізької та Херсонської областей), зобов’язані до 10 червня 2025 року пройти медичне обстеження. Вони мають надати довідки про відсутність наркотичної залежності, небезпечних інфекційних захворювань та сертифікат про відсутність ВІЛ.

Указ фактично змушує українців або залишити Росію, або отримати офіційний статус, виконавши всі вимоги російської влади.

Нагадаємо, що на підконтрольній російським військам частині Херсонської області продовжують залишатись близько 5 тисяч школярів, вимушених навчатись за пропагандистськими освітніми програмами.