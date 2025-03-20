  • четвер

    20 березня, 2025

  • 10.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Путін зобов’язав українців у РФ або виїхати, або легалізуватися до 10 вересня

Володимир Путін, фото: ТАССВолодимир Путін, фото: ТАСС

Російський правитель Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, повинні до 10 вересня 2025 року або виїхати з країни, або врегулювати свій правовий статус.

Згідно з документом на офіційному порталі правової інформації, українці, які пройдуть реєстрацію за відбитками пальців і фотографуванням та звернуться до поліції для легалізації, будуть звільненні від адміністративної відповідальності за порушення режиму перебування в РФ.

Крім того, іноземці та особи без громадянства, які прибули на тимчасово окуповані території України (включно з так званими «ДНР» і «ЛНР», а також частинами Запорізької та Херсонської областей), зобов’язані до 10 червня 2025 року пройти медичне обстеження. Вони мають надати довідки про відсутність наркотичної залежності, небезпечних інфекційних захворювань та сертифікат про відсутність ВІЛ.

Указ фактично змушує українців або залишити Росію, або отримати офіційний статус, виконавши всі вимоги російської влади.

Нагадаємо, що на підконтрольній російським військам частині Херсонської області продовжують залишатись близько 5 тисяч школярів, вимушених навчатись за пропагандистськими освітніми програмами.

Останні новини про: Росія

«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину
Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, — Зеленський
Вночі безпілотники атакували військовий аеродром в російському Енгельсі
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: Росія

Вночі безпілотники атакували військовий аеродром в російському Енгельсі
Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, — Зеленський
«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації рідного міста на Миколаївщині

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині

Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство у Південноукраїнську

Головне сьогодні