Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині

Бойовики батальйону "Спарта", за якими стоїть житель Снігурівки. Фото з соцмереж

Житель Снігурівки на Миколаївщині, який з 2014 року воює у складі розвідувального батальйону «Спарта» під командуванням Арсена Павлова-«Мотороли», приймав участь в окупації рідного міста. Суд заочно дав йому 15 років.

Відповідний вирок ухвалив Снігурівський районний суд 17 березня, пишуть «МикВісті».

Про проросійські погляди 33-річного Миколи Сливки під час суду розповіли свідки. За їх словами, ще у 2013-2014 роках він брав участь у мітингах на підтримку Росії. А у 2015 стверджував, що буде воювати за незаконне збройне формування в Донецьку.

І дійсно, виїхавши до Донецька, Сливка вступив у незаконне збройне формування «Окремий розвідувальний батальйон морської піхоти» у 2017 році. У травні 2022 року був передислокований до Снігурівки.

За словами свідків, у квітні 2022 року вони бачили його озброєним на блокпості росіян біля Центру зайнятості, а також на місцевому ринку у Снігурівці. Вони також впізнали його на одному з відео, де Сливка агітував за незаконне збройне формування «Спарта» разом з Арсеном Павловим-«Моторолою».

Чоловіка судили за трьома статтями: створення терористичної організації, державна зрада і колабораційна діяльность. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, миколаївські правоохоронці встановили ще одного солдата російської армії, який під час окупації Снігурівської громади знущався над місцевими жителями. Ним є 35-річний житель Краснодарського краю Дмитро Шуганков, «подвигам» якого тепер в Росії вчать дітей.