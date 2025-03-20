Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:00, 20 березня, 2025
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Житель Снігурівки на Миколаївщині, який з 2014 року воює у складі розвідувального батальйону «Спарта» під командуванням Арсена Павлова-«Мотороли», приймав участь в окупації рідного міста. Суд заочно дав йому 15 років.
Відповідний вирок ухвалив Снігурівський районний суд 17 березня, пишуть «МикВісті».
Про проросійські погляди 33-річного Миколи Сливки під час суду розповіли свідки. За їх словами, ще у 2013-2014 роках він брав участь у мітингах на підтримку Росії. А у 2015 стверджував, що буде воювати за незаконне збройне формування в Донецьку.
І дійсно, виїхавши до Донецька, Сливка вступив у незаконне збройне формування «Окремий розвідувальний батальйон морської піхоти» у 2017 році. У травні 2022 року був передислокований до Снігурівки.
За словами свідків, у квітні 2022 року вони бачили його озброєним на блокпості росіян біля Центру зайнятості, а також на місцевому ринку у Снігурівці. Вони також впізнали його на одному з відео, де Сливка агітував за незаконне збройне формування «Спарта» разом з Арсеном Павловим-«Моторолою».
Чоловіка судили за трьома статтями: створення терористичної організації, державна зрада і колабораційна діяльность. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, миколаївські правоохоронці встановили ще одного солдата російської армії, який під час окупації Снігурівської громади знущався над місцевими жителями. Ним є 35-річний житель Краснодарського краю Дмитро Шуганков, «подвигам» якого тепер в Росії вчать дітей.
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