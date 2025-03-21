Як не залишитися без домашнього інтернету: зручні способи поповнення рахунку онлайн

Інтернет вже давно є важливою частиною нашого повсякденного життя, а його відсутність безсумнівно спричиняє незручності. Що робити, якщо ви забули вчасно поповнити рахунок, а провайдер відключив вас від мережі? Вихід є, і він дуже простий. У цій статті ми розповімо, як мешканцям Миколаєва та області швидко заплатити за послуги провайдера і завжди залишатися на зв’язку.

Як поповнити рахунок за інтернет онлайн, і що для цього потрібно

Щоб оплатити користування дротовим інтернетом, сьогодні зовсім не обов’язково видруковувати платіжку та йти з нею у відділення банку, на пошту або шукати найближчий термінал. Зручні та надійні онлайн-методи дозволяють не витрачати час на черги та поповнювати рахунок у будь-який час, навіть пізно ввечері, у свята та вихідні.

Клієнти провайдерів з Миколаєва і Миколаївської області мають змогу платити за домашній інтернет:

на сайті або в мобільному застосунку надавача послуг;

за допомогою інтернет-банкінгу — на веб- чи мобільному сервісі фінустанови, де відкрито рахунок, з якого здійснюється платіж;

через універсальну платіжну платформу, наприклад, Portmone.

Для поповнення інтернет-рахунку немає потреби навіть виходити з дому. Для виконання онлайн-транзакції потрібні лише банківська картка і гаджет з підключенням до всесвітньої мережі. До речі, чимало провайдерів навіть після відключення інтернету надають обмежений доступ, щоб користувачі могли швидко закинути потрібну суму на баланс. Платежі можуть здійснюватися дебетовою та кредитною, фізичною і віртуальною карткою MasterCard, VISA або «Простір». Найімовірніше, вам також знадобиться номер договору з компанією чи особового рахунку.

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Оплата послуг провайдера на Portmone: покроковий алгоритм

Щоб поповнити інтернет на сайті або в мобільному застосунку Portmone, мешканцям Миколаївщини потрібно виконати декілька нескладних дій.

Оберіть у каталозі категорію «Інтернет», не забудьте вказати у спеціальному полі свій регіон — Миколаїв та область. Знайдіть у переліку компаній свого провайдера. Перейшовши на сторінку компанії, вкажіть номер договору, особового рахунку, логін чи інші дані, необхідні для ідентифікації клієнта. Введіть суму і натисніть «Оплатити». Вкажіть адресу електронної пошти, куди буде надіслана квитанція, реквізити банківської картки (16-значний номер, код CVV і термін дії), підтвердьте операцію. Замість введення даних картки ви можете обрати платіж через Google Pay/Apple Pay.

Кошти на рахунок інтернет-провайдера зазвичай надходять за лічені хвилини (максимальний строк очікування — 3 робочі дні). З’єднання повертається майже одразу. Тож вже за короткий час ви можете повернутися до роботи, перегляду останніх новин і цікавих фільмів, спілкування з рідними та друзями.

Оплата на вебсайті Portmone доступна як зареєстрованим, так і незареєстрованим користувачам. Втім, якщо ви бажаєте переказувати кошти на користь провайдера, не вводячи кожного разу номер договору і дані банківської картки, варто зареєструватися на платформі та створити шаблон. Щоб не забувати сплачувати за послугу вчасно та уникнути відключення, ви можете налаштувати нагадування чи автоплатіж.

Платформа Portmone дозволяє швидко сплачувати не тільки за інтернет і телебачення, а й за комуналку. Щоб мати можливість розраховуватися з усіма надавачами послуг одночасно, слід додати адресу в особистому кабінеті. Усі рахунки мають підтягнутися автоматично після здійснення відповідного запиту. Якщо якихось з них немає, створіть шаблони власноруч. Надалі ви отримуватимете платіжки в електронному вигляді та зможете переказувати кошти у два кліки. Для економії на комісії варто передплатити пакет «Місяць». Тож платежі через Portmone — це не тільки комфортно, а й вигідно.

