Миколаївська станція переливання крові 22 і 23 березня працюватиме на видачу компонентів крові

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті» Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 22 та 23 березня, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові. Відповідний пост опублікували на сайті станції. У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 24 березня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452. З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації?

Щоб стати донором, необхідно відповідати медичним критеріям: вік від 18 до 60 років, вага понад 50 кг та відсутність протипоказань до донорства. Перед здачею кровідонор проходить медичний огляд.

Підготовка до здачі крові включає виключення алкоголю за 48 годин до процедури, уникнення жирної їжі, сну і легкого сніданку. Після здачі крові донори отримують довідку на додатковий день відпочинку. Донорство не тільки допомагає іншим, але й позитивно впливає на здоров'я донора.