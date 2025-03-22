У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаївській області минулого року захворюваність на туберкульоз зменшилась на 17% порівняно з 2023 роком.

Про це повідомив директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Володимир Клочко на брифінгу 21 березня, пишуть «МикВісті».

За його словами, минулого року в області на туберкульоз захворіло 458 осіб, з них — вісім дітей. Цей статистичний показник захворюваності на 17% менше, ніж у 2023 році.

«У 2024 році захворюваність у Миколаївській області була знижена на 17% по відношенню до 2023 року. Хоча нагадаю, що 458 випадків було зареєстровано, з них — вісім дітей. Я закликаю всіх щоб щепили дітей, вели здоровий спосіб життя: це поведінка у побуті та гігієнічні навички. Особливо це стосується тих людей, які можуть стикатися із хворими», — зазначив Володимир Клочко.

Нагадаємо, у січні 2025 році в Миколаївській області продовжується спостерігається зниження кількості випадків туберкульозу легенів. Так, зафіксували 27 нових випадків, тоді як у січні минулого року цей показник був — 50.