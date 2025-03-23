У Миколаєві відкрили книгарню однієї з найбільших українських мереж «Книгарня «Є»

У центрі Миколаєва відкрили книгарню мережі «Книгарня «Є». Вона розташована за адресою: вулиця Спаська, 50/3.

Як повідомили на офіційній сторінці книгарні у Фейсбук, це вже 90-та книгарня, яка працює в різних містах України.

«Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні «Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні «Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні

Заклад працюватиме щодня з 09:00 до 21:00. Святкове відкриття заплановане на 29 березня. Організатори обіцяють особливу програму для відвідувачів.

«Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні «Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні «Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні

У компанії зазначили, що рішення відкрити книгарню саме в Миколаєві пов’язане з тим, що місто символізує силу, стійкість і віру в майбутнє.

«Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні «Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні «Книгарня «Є» у Миколаєві, фото: Фейсбук книгарні

Слід наголосити, що це одна з найбільших книжкових мереж України. За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, відкриття книгарні має не лише комерційне, а й культурне та символічне значення. За його словами, літературне життя у Миколаєві розвивається дуже повільно, тому «я взяв на себе відповідальність провести переговори з різними українськими книжковими мережами».