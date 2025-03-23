ЗСУ знищили ворожу роту забезпечення переправи на окупованій Херсонщині
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- Марія Хаміцевич
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15:41, 23 березня, 2025
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21 березня українські Повітряні сили завдали удару по зведеній роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Про це 23 березня повідомли у Генштабі ЗСУ.
За даними Генерального штабу, знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення з технічними засобами.
«Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі», — зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше у Рязанській області РФ українські дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, там виникла пожежа.
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