Ховала амфетамін в аромасвічках: судитимуть жительку Миколаєва за продаж наркотиків
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- Альона Коханчук
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14:42, 24 березня, 2025
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У Миколаєві судитимуть 20-річній жінку, яку обвинувачують у продажу наркотиків, захованих у аромасвічках.
Про це повідомили у Поліції Миколаївської області та прокуратурі.
За даними слідства, мешканка Миколаєва організувала незаконний канал продажу особливо небезпечного наркотичного засобу — амфетаміну.
«Заборонену речовину ділки збували через інтернет-магазин, використовуючи месенджер, а також здійснювали доставку по всій території країни за допомогою поштових відправлень, маскуючи психотропи в аромасвічках», — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку у жінки знайшли майже 200 грамів амфетаміну, близько 500 літрів прекурсорів у пластикових каністрах, мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи та інші докази.
Обвинувачена наразі під вартою. За скоєні злочини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські затримали 29-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у зберіганні та продажі психотропних речовин.
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