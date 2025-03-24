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Ховала амфетамін в аромасвічках: судитимуть жительку Миколаєва за продаж наркотиків

У Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві судитимуть 20-річній жінку, яку обвинувачують у продажу наркотиків, захованих у аромасвічках.

Про це повідомили у Поліції Миколаївської області та прокуратурі.

За даними слідства, мешканка Миколаєва організувала незаконний канал продажу особливо небезпечного наркотичного засобу —  амфетаміну. 

«Заборонену речовину ділки збували через інтернет-магазин, використовуючи месенджер, а також здійснювали доставку по всій території країни за допомогою поштових відправлень, маскуючи психотропи в аромасвічках», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція Миколаївщини
У Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція Миколаївщини

Під час обшуку у жінки знайшли майже 200 грамів амфетаміну, близько 500 літрів прекурсорів у пластикових каністрах, мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи та інші докази.

У Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція Миколаївщини
У Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть жінку за продаж наркотиків. Фото: поліція Миколаївщини

Обвинувачена наразі під вартою. За скоєні злочини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські затримали 29-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у зберіганні та продажі психотропних речовин.

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