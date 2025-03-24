  • понеділок

    24 березня, 2025

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі скоротять кількість рекламних конструкцій на 50%

Міська влада Одеси затвердила сім нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, передбачивши скорочення рекламних конструкцій на 50%. 

За інформацією Одеської міськради, відповідне рішення вже ухвалив виконавчий комітет.

В Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрадаВ Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрада
Схеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрадаСхеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрада
В Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрадаВ Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрада

Як пояснили в мерії, головна мета змін — оптимізація рекламного середовища, покращення візуального вигляду міських вулиць, а також забезпечення балансу інтересів бізнесу та громади. Очікується, що це також сприятиме зростанню туристичної привабливості Одеси.

На низці вулиць кількість рекламних конструкцій значно скоротиться. Наприклад, на вулиці Генуезькій та площі Десятого квітня їх стане вдвічі менше — з 35 до 17. Подібні зміни відбудуться й на інших магістралях, зокрема на проспекті Небесної Сотні, Овідіопольській дорозі, вулицях Грушевського, Інглезі та Середньофонтанській.

Схеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрадаСхеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрада
В Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрадаВ Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрада
Схеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрадаСхеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Повідомляється, що демонтаж рекламних конструкцій розпочнеться після завершення терміну дії дозволів, проте деякі оператори вже добровільно прибирають свої об’єкти.

Нагадаємо, що у Миколаєві затвердили знесення рекламних обʼєктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, Генерала Олекси Алмазова, а також по проспекту Героїв України. Загалом по місту приберуть 213 рекламних споруд.

Останні новини про: Одеса

В Одесі сталася ДТП за участю п’яти автівок
Намагався вкрасти українські дронові технології: поблизу Одеси затримали підозрюваного у шпигунстві
Жительку Одещини підозрюють у передачі військових даних Росії: їй загрожує довічне
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук

Останні новини про: Одеса

Жительку Одещини підозрюють у передачі військових даних Росії: їй загрожує довічне
Намагався вкрасти українські дронові технології: поблизу Одеси затримали підозрюваного у шпигунстві
В Одесі сталася ДТП за участю п’яти автівок

Україна та США обговорили припинення атак на порти Одещини, Миколаївщини та Херсонщини, — ОП

На Миколаївщині знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

5 годин тому

Голова села на Миколаївщині визнав себе винним у корупції: суд покарав його «донатом» на ЗСУ в мільйон гривень

Головне сьогодні