В Одесі скоротять кількість рекламних конструкцій на 50%

Міська влада Одеси затвердила сім нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, передбачивши скорочення рекламних конструкцій на 50%.

За інформацією Одеської міськради, відповідне рішення вже ухвалив виконавчий комітет.

В Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрада Схеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрада В Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрада

Як пояснили в мерії, головна мета змін — оптимізація рекламного середовища, покращення візуального вигляду міських вулиць, а також забезпечення балансу інтересів бізнесу та громади. Очікується, що це також сприятиме зростанню туристичної привабливості Одеси.

На низці вулиць кількість рекламних конструкцій значно скоротиться. Наприклад, на вулиці Генуезькій та площі Десятого квітня їх стане вдвічі менше — з 35 до 17. Подібні зміни відбудуться й на інших магістралях, зокрема на проспекті Небесної Сотні, Овідіопольській дорозі, вулицях Грушевського, Інглезі та Середньофонтанській.

Схеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрада В Одесі зменшать кількість рекламних конструкцій на 50%. Фото: Одеська міськрада Схеми розміщення рекламних конструкцій в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Повідомляється, що демонтаж рекламних конструкцій розпочнеться після завершення терміну дії дозволів, проте деякі оператори вже добровільно прибирають свої об’єкти.

Нагадаємо, що у Миколаєві затвердили знесення рекламних обʼєктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, Генерала Олекси Алмазова, а також по проспекту Героїв України. Загалом по місту приберуть 213 рекламних споруд.