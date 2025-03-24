У Миколаївській області ремонтують прифронтову дорогу

На Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській області

У Миколаївській області ремонтують ділянки автомобільної дороги, яка проходить територією деокупованих громад.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Зазначається, що ремонт покриття здійснюють з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей та щебенево-піщаних сумішей.

На Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській області

Також додали, що саме цей напрямок використовують не лише для щоденних поїздок громадян і перевезення вантажів, а й для організації евакуаційних маршрутів.

«Виконання дорожнього ремонту є надзвичайно важливим, особливо в умовах воєнного стану, адже якість дорожньої інфраструктури є визначальним чинником, що впливає на швидкість реагування рятувальних служб, медичної допомоги та гуманітарних організацій», — додали у повідомленні.

На Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській області На Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській області На Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській області

Нагадаємо, у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.