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Українці позитивно ставляться до 30-денного перемир’я, — опитування

Опитування українців. Фото: Getty ImagesОпитування українців. Фото: Getty Images

Більшість опитаних українців (позитивно сприймають ініціативу України та США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 12-22 березня 2025 року.

Абсолютна більшість українців — 77% — мають позитивне трактування цієї пропозиції. Найчастіше (47% із них) вони вважають це способом показати, що Росія не хоче миру або порушує домовленості. Ще 12% бачать у цьому спосіб розблокувати військову допомогу, а 18% — як крок до завершення війни на прийнятних для України умовах. Хоча ставлення здебільшого позитивне, лише небагато хто вірить, що це реальний початок шляху до миру.

При цьому 17% мають негативну думку. З них 8% вважають це помилкою, яка ослабить Україну, 7% — відчаєм через ситуацію на фронті, а 2% — кроком до капітуляції.

Графік 2. Для тимчасового 30-денного припинення вогню РосіяГрафік 2. Для тимчасового 30-денного припинення вогню Росія

Крім того, у період з 19 до 21 березня вже після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, до опитування додали запитання щодо вимог Росії під час переговорів.

До цих вимог входять: припинення мобілізації, постачання зброї та розвідданих із Заходу. Більшість українців (79%) категорично відкидають ці умови, і лише 16% готові їх прийняти, причому для 14% це є важким рішенням. Найбільший спротив вимогам зафіксовано на Заході, у Центрі та на Півдні країни (80-81%), і трохи нижчий на Сході (64%).

Лише 16% респондентів заявили, що готові погодитися з цими умовами, причому 14% з них вважають це дуже складним компромісом.

Графік 4. припинення вогню за нинішньою лінією фронтуГрафік 4. припинення вогню за нинішньою лінією фронту

Опитування було проведено упродовж 12–22 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1326 респондентів на підконтрольній Україні території. До вибірки не включалися жителі окупованих територій і громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Раніше повідомлялося, що 78% українців виступають проти вимоги Володимира Путіна про повне відведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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