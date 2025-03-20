Опитування: більшість українців не погоджуються на поступки Путіну заради припинення війни

Більшість українців не погоджуються на поступки Путіну заради припинення війни, фото: radioukrajina.cz

78% українців виступають проти вимоги Володимира Путіна про повне відведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби «Центру Разумкова», проведеного з 28 лютого по 6 березня.

Дослідження показало, що лише 8% респондентів погодилися б на повне виведення українських військ з усіх територій цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів.

Ще 5% опитаних готові були б закріпити в міжнародних договорах статус Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму та Севастополя як територій Росії. Однак 82% українців категорично відкидають таку можливість.

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7% респондентів допускають скасування всіх західних санкцій проти Росії, тоді як 78% виступають проти цього.

Водночас 22% опитаних погодилися б на закріплення в Конституції України нейтрального, позаблокового, без’ядерного статусу держави. Проте більшість — 56% — не підтримують цю ідею.

Соціологи зазначають, що порівняно з червнем 2024 року готовність українців іти на поступки агресору залишилася практично незмінною.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі.

Водночас президент наголосив, що всі партнери знають позицію України — ніколи не визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо, що Акіф Чагатай Килич, радник президента Туреччини з закордонних справ, зазначив, що у 2022 році переговори були орієнтовані на обмеження територіальних втрат України від Росії до 3%, але сьогодні ця цифра складає близько 25%.