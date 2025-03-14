Зеленський підтвердив, що у Саудівській Аравії обговорювали питання територій

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами 14 березня, передає кореспондентка Суспільного.

«Американська сторона вдається у деталі та суть. Наприклад, місто Енергодар... Не можна просто сказати: ось вам станція (ЗАЕС — прим.), а місто — окремо. Я вважаю, що питання територій — найважче після питання встановлення режиму тиші», — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що всі партнери знають позицію України — ніколи не визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо, учора відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.