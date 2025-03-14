  • пʼятниця

    14 березня, 2025

  • 10.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський підтвердив, що у Саудівській Аравії обговорювали питання територій

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами 14 березня, передає кореспондентка Суспільного.

«Американська сторона вдається у деталі та суть. Наприклад, місто Енергодар... Не можна просто сказати: ось вам станція (ЗАЕС — прим.), а місто — окремо. Я вважаю, що питання територій — найважче після питання встановлення режиму тиші», — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що всі партнери знають позицію України — ніколи не визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо, учора відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює». 

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Останні новини про: Володимир Зеленський

«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», — Зеленський
Путін боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, — Зеленський
Зеленський підписав законопроєкт щодо закупівлі двох російських реакторів для Хмельницької АЕС
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Світлана Іванченко
новини

Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

Даріна Мельничук
новини

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

Катерина Середа
новини

Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

Аліса Мелік-Адамян
новини

За два тижні на Миколаївщині 129 разів горіли очерет та суха трава, загальна площа майже 190 гектарів

Юлія Бойченко

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський підписав законопроєкт щодо закупівлі двох російських реакторів для Хмельницької АЕС
Путін боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, — Зеленський
«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», — Зеленський

Заяви про оточення українських військ у Курській області не відповідають дійсності, — Генштаб

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

2 години тому

Екснардепка Кормишкіна визнала провину у незаконному збагаченні і уклала угоду з прокуратурою

Головне сьогодні