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У 2022 році мова йшла про 3% територіальних втрат України, зараз — про 25%, — радник Ердогана

Радник із закордонних справ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич, фото з відкритих джерелРадник із закордонних справ президента Туреччини Акіф Чагатай Килич, фото з відкритих джерел

Акіф Чагатай Килич, радник президента Туреччини з закордонних справ, зазначив, що у 2022 році переговори були орієнтовані на обмеження територіальних втрат України від Росії до 3%, але сьогодні ця цифра складає близько 25%.

Його висловлювання цитує видання The Guardian.

«Якщо в 2022 році мова йшла про 3% території України, то зараз про 25%. Ситуація постійно змінюється: умови переговорів та території переглядаються. Прогрес є, але все знову змінюється. Головна проблема — втрата довіри між сторонами», — заявив радник із закордонних справ президента Туреччини.

Що відомо про «30-денну тишу»?

11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює». 

Згодом, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зробив «багатообіцяючу заяву, але вона не була повною». 

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