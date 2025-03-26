На Миколаївщині через суд вимагають повернути державі землю лісового фонду

Прокуратура вимагає повернути землю в селі Мішково-Погорілове, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Прокуратура звернулася до суду, щоб повернути державі земельні ділянки в селі Мішково-Погорілове, які незаконно передали у приватну власність.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, місцева сільська рада передала громадянам 4500 квадратних метрів землі для будівництва житла.

Однак ці ділянки належать до лісового фонду та є частиною природного заказника «Мішково-Погорілівське».

Слід зазначити, що закон забороняє передавати такі землі у приватну власність, тому прокуратура вимагає через суд скасувати незаконні рішення та повернути територію державі. Справу розглядає суд.

Раніше Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.