На Миколаївщині через суд вимагають повернути державі землю лісового фонду
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- Марія Хаміцевич
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13:11, 26 березня, 2025
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Прокуратура звернулася до суду, щоб повернути державі земельні ділянки в селі Мішково-Погорілове, які незаконно передали у приватну власність.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, місцева сільська рада передала громадянам 4500 квадратних метрів землі для будівництва житла.
Однак ці ділянки належать до лісового фонду та є частиною природного заказника «Мішково-Погорілівське».
Слід зазначити, що закон забороняє передавати такі землі у приватну власність, тому прокуратура вимагає через суд скасувати незаконні рішення та повернути територію державі. Справу розглядає суд.
Раніше Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.
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