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Зеленський підписав закон про перейменування судів, серед яких і миколаївські

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4273-IX про зміни найменування місцевих загальних судів. Серед них три суди на Миколаївщині.

Про це повідомили у Раді.

Там зазначають, що перейменування узгоджене з відповідними державними органами та експертними інституціями та не призведе до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.

У Миколаївській області перейменували три суди:

  • Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва;
  • Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд;
  • Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд.

Загалом в рамках Закону перейменуванню підлягає 103 місцевих загальних судів.

27 лютого перейменування зазначених судів підтримала Верховна Рада.

Як відомо, у березні 2023 року депутати Миколаївської міської ради згідно з відповідним проєктом рішення мали звернутися до Державної судової адміністрації України з проханням перейменувати Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд відповідно до назви району міста.

У червні 2024 року під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати запропонували звернутися до Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення консультацій Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви.

Пізніше в Офісі Президента України дали відповідь на звернення миколаївських депутатів щодо перейменування Ленінського районного суду. Там зазначили, що ані президент, ані парламент не мають для цього конституційних повноважень.

Окрім того, у Первомайську на Миколаївщині працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України для вирішення цього питання. 

Після чого начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.

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