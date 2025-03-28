Уряд виділив ₴83 млн на завершення будівництва фортифікацій на Запоріжжі

Фортифікаційні споруди. Фото: AFP

У п’ятницю, 28 березня, Кабмін виділив 83,3 мільйона гривень на завершення будівництва фортифікацій на Запоріжжі.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Запорізькій обласній державній адміністрації 83 мільйони 320,735 тисячі гривень на здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Раніше повідомлялося, що в Україні оновлюють механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікаційних споруд на прифронтових територіях. Протягом місяця оборонні споруди, зведені у 2024 році, передадуть на баланс Міністерства оборони.