На Херсонщині змінили комендантську годину та обмежили час проведення богослужінь у Великдень

Великдень у Миколаєві, травень 2021 року. Архівне фото: В'ячеслав Тешнер, «МикВісті»

З 1 квітня на Херсонщині змінюється час комендантської години, а також запроваджуються нові обмеження у великодні свята та продажу алкоголю. Такі рішення ухвалила Рада оборони області з міркувань безпеки.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, комендантська година у регіоні триватиме з 21:00 до 05:00.

«Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 1 квітня вона триватиме з 21:00 до 05:00. Це пов’язано зі збільшенням світлового дня та безпекою громадян», — написав він.

Крім того, під час великодніх свят та поминальних днів заборонили богослужіння у комендантську годину, освячення біля храмів та відвідування кладовищ, за винятком похоронних процесій.

«Це вимушений крок, тому прошу поставитися до цього з розумінням, адже ми маємо уникати масового скупчення вірян та убезпечити їх», — пояснив керівник ОВА.

Також внесли зміни до правил продажу алкоголю. У населених пунктах Білозерка, Комишани, Зимівник, Приозерне та мікрорайоні Корабел міста Херсон дозволили продаж спиртного з 10:00 до 15:00. Однак під суворою забороною залишається продаж алкоголю військовим та правоохоронцям.

«Дане рішення має допомогти поліпшити економіку та залишити підприємців в регіоні. Під суворою забороною — продавати спиртне військовим та правоохоронцям», — впевнений Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що від жовтня 2024 року комендантська година на Херсонщині тривала з 20:00 до 06:00.