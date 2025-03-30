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Унаслідок атаки дронів по Харкову постраждало 35 людей, серед них п’ятеро дітей

Російські безпілотники вдарили по Харкову. Фото: ДСНСРосійські безпілотники вдарили по Харкову. Фото: ДСНС

У Харкові зросла кількість постраждалих через ворожу атаку дронами. Наразі відомо про двох загиблих та 35 поранених.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Вдруге за тиждень ворог завдав комбінованої атаки, випустивши сім «Шахедів» по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі міста. Загинули двоє мирних людей – чоловік і жінка. 35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток – у важкому стані», – зазначив він.

Також він прокоментував удар по військовому шпиталю.

«Місто допомагає йому (військовому шпиталю — прим.) у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам», — наголосив мер.

Нагадаємо, що Шевченківському районі міста пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО. Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі.

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