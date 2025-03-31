На Миколаївщині захворюваність на грип та ковід знизилась
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- Світлана Іванченко
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14:46, 31 березня, 2025
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Минулого тижня з 24 по 30 березня на Миколаївщині на грип захворіли 3566 пацієнтів, п’ятеро — з них на ковід. Показники захворюваності нижче епідемічного порогу на понад 32%.
За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в порівнянні з попереднім тижнем показник знизився на понад 28%.
Зазначається, що більше половини хворих — діти. Минулого тижня до лікарень госпіталізували 160 пацієнтів із грипом та ГРВІ, серед них двоє хворих на ковід.
Раніше повідомлялось, що у цьому епідемічному сезоні у Миколаєві попит на вакцинацію проти грипу знизився порівняно з 2024 роком, попри високу захворюваність.
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