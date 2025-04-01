В Одесі цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів

Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада

В Одесі влада відзвітувала про запуск першого фонтану в Міському саду. Цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів.

Як зазначили у мерії, до запуску готують 15 із 27 міських фонтанів. Так, фонтан на Театральній площі увімкнуть за кілька днів.

«Традиційно 1 квітня запустили перший фонтан — цього року в Міському саду. Фонтан на Театральній площі фахівці планують увімкнути вже за кілька днів», — йдеться у повідомленні.

Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада

Раніше повідомлялось, що Фонтан на вулиці Соборній у Миколаєві зламався через затоплене приміщення з обладнанням.