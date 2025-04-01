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В Одесі цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів

Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська радаФонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада

В Одесі влада відзвітувала про запуск першого фонтану в Міському саду. Цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів. 

Як зазначили у мерії, до запуску готують 15 із 27 міських фонтанів. Так, фонтан на Театральній площі увімкнуть за кілька днів. 

«Традиційно 1 квітня запустили перший фонтан — цього року в Міському саду. Фонтан на Театральній площі фахівці планують увімкнути вже за кілька днів», — йдеться у повідомленні. 

Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська радаФонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада
Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська радаФонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада
Фонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська радаФонтан в Міському саду Одеси. Фото: Одеська міська рада

Раніше повідомлялось, що Фонтан на вулиці Соборній у Миколаєві зламався через затоплене приміщення з обладнанням.

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