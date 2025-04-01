В Одесі цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів
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- Світлана Іванченко
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13:21, 01 квітня, 2025
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В Одесі влада відзвітувала про запуск першого фонтану в Міському саду. Цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів.
Як зазначили у мерії, до запуску готують 15 із 27 міських фонтанів. Так, фонтан на Театральній площі увімкнуть за кілька днів.
«Традиційно 1 квітня запустили перший фонтан — цього року в Міському саду. Фонтан на Театральній площі фахівці планують увімкнути вже за кілька днів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Фонтан на вулиці Соборній у Миколаєві зламався через затоплене приміщення з обладнанням.
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