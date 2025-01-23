Фонтан на Соборній зламався через затоплене приміщення з обладнанням

Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Технічне приміщення, яке обслуговує фонтани на Соборній площі у Миколаєві, затопило у 2022 році, через що було пошкоджене обладнання.

В коментарі «МикВісті» комерційна директорка компанії «Імперія води» Лариса Саєнко, яка проєктувала та встановлювала фонтани розповіла, що компанія у 2024 році провела експертний огляд пошкодженого обладнання на запит міської влади.

Як відомо, через серію сильних дощів з 22 по 25 листопада 2022 року технічне приміщення фонтанів на Соборній площі — затопило і вони перестали працювати.

До цього у міськраді Миколаєва заявили, що фонтан на Соборній площі уже 3 роки не працює через проблему з налаштуванням, а не через затоплення обладнання.

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— Наразі є певні проблеми з фонтаном на Соборній площі, оскільки після затоплення технічного приміщення пошкодилося деяке обладнання. Не пам’ятаю точної суми ремонту, але порівняно з вартістю самих фонтанів, сума ремонту невелика, – сказала Лариса Саєнко.

Нагадаємо, що реконструкція Соборної площі в Миколаєві стала одним із наймасштабніших проєктів міста. Офіційно роботи розпочалися у травні 2019 року, коли Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «БВК «Пік-Буд» на суму 88,3 мільйона гривень.

Згідно з проєктом, планувалося оновлення центральної площі міста: демонтаж старого покриття, укладання нової гранітної плитки, встановлення сучасного освітлення, оновлення фонтанів і створення зони для відпочинку з лавками, урнами та зеленими насадженнями. Проте роботи затягнулися. Замість запланованого завершення у вересні 2019 року реконструкція тривала ще кілька років, і вартість проєкту зросла до 104,9 мільйона гривень.

Ще під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві виникли проблеми з водовідведенням, що призводили до її затоплення. Зокрема, зливова каналізація не справлялася з обсягами води, що потрапляли на площу.

Як заявляв у 2020 році мер Олександр Сенкевич, затримка води була спричинена помилками підрядника, який не дотримався необхідного нахилу при укладанні плитки. Він обіцяв, що одеська компанія «БВК «Пік-Буд» усуне недоліки власним коштом.

Комунальники, що очищували ливневі стоки на Соборній площі також виявили в них дефекти, які не дозволяли воді вільно проходити по жолобах і призводили до швидкого закупорювання.

