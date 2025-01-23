Фонтан на Соборній зламався через затоплене приміщення з обладнанням
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- Аліна Квітко
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17:50, 23 січня, 2025
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Технічне приміщення, яке обслуговує фонтани на Соборній площі у Миколаєві, затопило у 2022 році, через що було пошкоджене обладнання.
В коментарі «МикВісті» комерційна директорка компанії «Імперія води» Лариса Саєнко, яка проєктувала та встановлювала фонтани розповіла, що компанія у 2024 році провела експертний огляд пошкодженого обладнання на запит міської влади.
Як відомо, через серію сильних дощів з 22 по 25 листопада 2022 року технічне приміщення фонтанів на Соборній площі — затопило і вони перестали працювати.
До цього у міськраді Миколаєва заявили, що фонтан на Соборній площі уже 3 роки не працює через проблему з налаштуванням, а не через затоплення обладнання.
— Наразі є певні проблеми з фонтаном на Соборній площі, оскільки після затоплення технічного приміщення пошкодилося деяке обладнання. Не пам’ятаю точної суми ремонту, але порівняно з вартістю самих фонтанів, сума ремонту невелика, – сказала Лариса Саєнко.
Нагадаємо, що реконструкція Соборної площі в Миколаєві стала одним із наймасштабніших проєктів міста. Офіційно роботи розпочалися у травні 2019 року, коли Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «БВК «Пік-Буд» на суму 88,3 мільйона гривень.
Згідно з проєктом, планувалося оновлення центральної площі міста: демонтаж старого покриття, укладання нової гранітної плитки, встановлення сучасного освітлення, оновлення фонтанів і створення зони для відпочинку з лавками, урнами та зеленими насадженнями. Проте роботи затягнулися. Замість запланованого завершення у вересні 2019 року реконструкція тривала ще кілька років, і вартість проєкту зросла до 104,9 мільйона гривень.
Ще під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві виникли проблеми з водовідведенням, що призводили до її затоплення. Зокрема, зливова каналізація не справлялася з обсягами води, що потрапляли на площу.
Як заявляв у 2020 році мер Олександр Сенкевич, затримка води була спричинена помилками підрядника, який не дотримався необхідного нахилу при укладанні плитки. Він обіцяв, що одеська компанія «БВК «Пік-Буд» усуне недоліки власним коштом.
Комунальники, що очищували ливневі стоки на Соборній площі також виявили в них дефекти, які не дозволяли воді вільно проходити по жолобах і призводили до швидкого закупорювання.
У липні 2024 року КП «Миколаївські парки» планували за 688 тисяч гривень капітального відремонтувати електрощитові, що були пошкоджені внаслідок затоплення технічних приміщень. Однак торги були скасовані.
Раніше комерційна директорка підприємства Лариса Саєнко розповіла, у компанії є фахівці, які можуть відремонтувати фонтани на Соборній площі.
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