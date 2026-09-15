У Миколаєві почали готувати фонтани до зими. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві поступово завершують сезон роботи фонтанів. Комунальники вже почали готувати їх до зимового періоду.

Про це повідомили у КП «Миколаївські парки».

Фахівці проводять технічне обслуговування фонтанів, очищують їх та готують обладнання до морозів. Це необхідно, щоб уберегти його від пошкоджень узимку.

Після завершення консервації фонтани не працюватимуть до наступного сезону. Відновити їхню роботу планують навесні.

Нагадаємо, що біля Будинку культури у Вознесенську створили локацію з фонтаном та лавками. У місцевих жителів одразу виникли питання стосовно вирубки дерев, а також пожежного резервуару, який був на цій території. Після проведених робіт у пожежно-рятувальному загоні прокоментували, що тепер цей резервуар заблокований, що заважає доступу у разі виникнення пожежі.