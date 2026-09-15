 У Миколаєві почали готувати фонтани до зими

  • вівторок

    15 вересня, 2026

  • 16.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 16.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 19:52, 15 вересня, 2026

У Миколаєві почали готувати фонтани до зими

У Миколаєві почали готувати фонтани до зими. Фото: архів МикВістіУ Миколаєві почали готувати фонтани до зими. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві поступово завершують сезон роботи фонтанів. Комунальники вже почали готувати їх до зимового періоду.

Про це повідомили у КП «Миколаївські парки».

Фахівці проводять технічне обслуговування фонтанів, очищують їх та готують обладнання до морозів. Це необхідно, щоб уберегти його від пошкоджень узимку.

Після завершення консервації фонтани не працюватимуть до наступного сезону. Відновити їхню роботу планують навесні.

Нагадаємо, що біля Будинку культури у Вознесенську створили локацію з фонтаном та лавками. У місцевих жителів одразу виникли питання стосовно вирубки дерев, а також пожежного резервуару, який був на цій території. Після проведених робіт у пожежно-рятувальному загоні прокоментували, що тепер цей резервуар заблокований, що заважає доступу у разі виникнення пожежі.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: фонтан

Перший фонтан запрацював в Одесі: місто готує до запуску ще 15
Комунальники Миколаєва відзвітували про запуск ще двох міських фонтанів
У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар
Реклама
Читайте також:
новини
«Загроза життю та здоров'ю», — міськрада Південноукраїнська просить владу не закривати пологові відділення у громадах

Юлія Лук’яненко
новини
Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив якнайшвидше підготувати ділянки під модульні будинки для переселенців у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Юлія Лук’яненко
новини
У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: фонтан

У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар
Комунальники Миколаєва відзвітували про запуск ще двох міських фонтанів
Перший фонтан запрацював в Одесі: місто готує до запуску ще 15

«Гідравлічні випробування», — у Миколаївській ТЕЦ відповіли на скаргу жителів про виток води у котловані

У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тис.

4 години тому

Атаки РФ на портову інфраструктуру Миколаївщини завдали понад ₴8,5 млн збитків

Кристина Леонова

Головне сьогодні