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На Одещині фіксують спалахи кору

На Одещині фіксують спалахи кору. Фото Getty ImagesНа Одещині фіксують спалахи кору. Фото Getty Images

На Одещині реєструють спалахи кору. Вже зареєстровано один летальний випадок від ускладнення.

Про це повідомили у Одеському обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Всього по області з початку року зареєстровано 40 підтверджених випадків кору, з них 25 дітей (62,5%) та 15 дорослих (37,5%).

Розповсюдження кору фіксують у п’яти районах: Ізмаїльський район — 22 випадки, Одеський — 14, Білгород-Дністровський — 2, Болградський та Березівський — по одному випадку.

Наразі повідомляється, що спалах в Ізмаїльському районі локалізовано та ліквідовано. Протиепідемічні заходи в осередках Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Березівського районів — тривають.

Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США «суттєво порушило» постачання препаратів для лікування ВІЛ-інфекції у вісім країн, які незабаром можуть залишитися без цих життєво важливих ліків.

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