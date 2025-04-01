На Одещині фіксують спалахи кору. Фото Getty Images

На Одещині реєструють спалахи кору. Вже зареєстровано один летальний випадок від ускладнення.

Про це повідомили у Одеському обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Всього по області з початку року зареєстровано 40 підтверджених випадків кору, з них 25 дітей (62,5%) та 15 дорослих (37,5%).

Розповсюдження кору фіксують у п’яти районах: Ізмаїльський район — 22 випадки, Одеський — 14, Білгород-Дністровський — 2, Болградський та Березівський — по одному випадку.

Наразі повідомляється, що спалах в Ізмаїльському районі локалізовано та ліквідовано. Протиепідемічні заходи в осередках Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Березівського районів — тривають.

Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США «суттєво порушило» постачання препаратів для лікування ВІЛ-інфекції у вісім країн, які незабаром можуть залишитися без цих життєво важливих ліків.