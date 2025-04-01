В Україні мотоциклам та мопедам дозволили їздити смугам громадського транспорту

Мотофестиваль «Biker Fest» у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

В Україні мотоциклістам та мопедистам дозволили рух смугами громадського транспорту. Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Таке рішення ухвалили у вівторок, 1 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів», — пояснив він.

Крім того, уточнили зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

Нагадаємо, що раніше рух смугами громадського транспорту в Україні дозволили таксистам, велосипедистам та автомобілям екстрених служб.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на Проспекті Героїв України облаштовують кишені для заїзду громадського транспорту на двох зупинках: Шкільній та Гвардійській.