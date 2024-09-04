У Миколаєві на зупинках роблять кишені для громадського транспорту. Фото «МикВісті»

У Миколаєві на Проспекті Героїв України облаштовують кишені для заїзду громадського транспорту на двох зупинках: Шкільній та Гвардійській.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

На місці працює техніка комунального підприємства «ЕЛУ автодоріг». Роботи на зупинці Шкільній тривають близько двох тижнів, комунальники розширюють проїжджу частину.

В коментарі «МикВісті» віце-мер Миколаєва Віталій Луков повідомив, що роботи проводять для покращення безпекової ситуації, оскільки наразі громадському транспорту доводиться забирати й висаджувати пасажирів з крайньої смуги проїзної частини.

— Перша причина — безпека, оскільки вулиця Героїв України є вулицею державного значення і є досить завантаженою. На ній рухається як електротранспорт, так і звичайні автобуси. Щоб забезпечити відповідність правилам дорожнього руху та загальну безпеку, облаштовуються ці кишені. Важливо підкреслити, що це не стоянки і не парковки, а спеціально призначені зони для зупинок громадського транспорту, — зазначив Віталій Луков.

Роботи на зупинці «Шкільній» у Миколаєві. Фото «МикВісті»

В «ЕЛУ автодоріг» «МикВісті» підтвердили, що проводять роботи з облаштування кишень для транспорту за рахунок місцевого бюджету в рамках утримання тротуарної зони. Однак там відмовились повідомляти деталі щодо вартості та строків виконання робіт.

— Мета цих робіт — привести територію у відповідність до стандартів ДСТУ. Наразі відсутні кишені для транспорту, які повинні бути згідно з ДСТУ. Тендери не проводяться, оскільки ці роботи є частиною утримання тротуарної зони. Замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства», — повідомив директор «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко в коментарі «МикВісті».

«МикВісті» звернулися до замовника робіт — департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, щодо вартості облаштування кишень та строків, у які комунальники мають завершити роботи але відповіді поки не отримали.

Віце-мер Віталій Луков також зазначив, що в Миколаєві є багато місць, які потребують облаштування кишень для громадського транспорту. Проте наразі не планується проведення робіт на інших об’єктах через обмежене фінансування.

— У нас грошей, на жаль, немає як на це, так і на все інше. Можливо, за переглядом бюджету за 9 місяців 2024 року, ми знайдемо можливість зробити ще якусь одну зупинку. Але ж ми розуміємо, що далі вже йде холод, а нам не хочеться залишати ці роботи аби-як. Десь якісь кошти вивільнились від попередніх тендерів по департаменту, тож рахунок цієї економії вдалося зробити такі безпекові речі, — сказав Віталій Луков.

Облаштування кишені на зупинці «Гвардійська» у Миколаєві. Фото «МикВісті» Облаштування кишені на зупинці «Гвардійська» у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Нагадаємо, у мікрорайоні Матвіївка у Центральному районі Миколаєва облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва проводять роботи зі встановлення нової зупинки за 4 мільйони гривень.

Минулого року Адміністрація Центрального району встановили майже за 300 тисяч гривень новий зупинковий комплекс по вулиці Аркасівській (Пушкінській) між Великою Морською та Кропивницького (Потьомкінська).