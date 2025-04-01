У Полтаві демонтують пам’ятник на місці відпочинку Петра І

Демонтаж пам'ятнику у Полтаві. Фото: Суспільне. Полтава

У вівторок, 1 квітня, у Полтаві розпочався перший етап демонтажу пам’ятника на місці відпочинку Петра І.

Як повідомляють журналісти «Суспільного» з місця подій, з монумента зняли захисний чохол.

За словами секретарки Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, гроші на демонтажні роботи з бюджету громади не використовували.

Вона також зазначила, що для самого процесу залучили архітекторів, реставраторів та інших необхідних спеціалістів. На першому етапі, після зняття з монумента захисного полотна, експерти можуть дослідити сам пам’ятник. Уже завтра будуватимуть риштування для подальшого демонтажу.

«Ми залучили архітекторів, реставраторів та всіх необхідних фахівців для здійснення цього процесу. Сьогодні ви бачите один із етапів — зняття чохла та огляд пам'ятника. Завтра планується будівництво риштувань для подальшого демонтажу», — розповіла вона.

Демонтаж пам'ятнику у Полтаві. Фото: Суспільне. Полтава Демонтаж пам'ятнику у Полтаві. Фото: Суспільне. Полтава

Раніше у Полтаві в рамках процесу деколонізації демонтували пам’ятник Петру І.

Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?

У Миколаєві місцева влада ще не прибрала з публічного простору пам'ятники, що символізують тоталітарний режим, як цього вимагає закон про деколонізацію. Причина — довгі бюрократичні процеси, кажуть посадовці. При цьому, зовсім нещодавно ми двічі стали свідками того, що у деякому сенсі безініціативність можновладців у вирішенні їхньої долі породила самовільне знищення цих обʼєктів «невідомими».

«МикВісті» розібралися, що гальмує процес деколонізації в місті, та знайшли місце, де сьогодні зберігаються демонтовані об'єкти, читайте про це у матеріалі «Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?».