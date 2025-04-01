На Миколаївщині скоригували держзамовлення на підготовку робітничих кадрів для двох профліцеїв

Миколаївський професійний машинобудівній ліцей. Фото: ліцей

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у двох закладах професійної освіти Миколаївщини.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Міносвіти, повідомляють «МикВісті».

Згідно з оновленими даними, у Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї цьогоріч випустять 25 слюсарів-ремонтників та 25 верстатників широкого профілю. Набір на останню спеціальність не проводився, а підготовка токарів не передбачена.

У Первомайському професійному ліцеї прийняли 30 студентів за напрямом «Верстатник широкого профілю», з яких випускатимуть 22.

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Загалом у двох закладах професійної освіти цього року випустять 72 кваліфікованих робітників.

Інформація щодо змін у держзамовленні для інших професійних ліцеїв області в документі не деталізується.

Нагадаємо, що сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що перебували у державній власності, прийняли на баланс області.

До обласної власності відійшли наступні заклади у Миколаєві:

Вище професійне училище суднобудування;

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова;

Миколаївський професійний промисловий ліцей;

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей;

Вище професійне училище № 21;

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Миколаївський центр професійної освіти»;

Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».

Директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська зазначала, що всі профтехучилища в Україні мають передати з держвласності на баланс органів місцевого самоврядування відповідно до державної політики.

Раніше, Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень.