У Миколаєві обрали нового голову Інгульського районного суду

Оновлено: 11:00, додано відомості з декларації.

Суддя Вʼячеслав Кокорєв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві обрали нового голову Інгульського (раніше Ленінського) районного суду.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Новим головою суду строком на три роки став Вячеслав Кокорєв. Зазначається, що його обирали 27 березня на зборах суддів. З 2012 року він працював суддею цього ж суду.

«Згідно з рішенням зборів суддів Ленінського (Інгульського, — прим.) районного суду Миколаєва від 27 березня 2025 року № 4 головою суду обрано суддю Кокорєва В'ячеслава Валентиновича терміном на три роки з 1 квітня 2025 року», — йдеться у повідомленні.

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У декларації судді за 2024 рік вказано, що він на посаді судді заробив 1 мільйон 240 тисяч 47 гривень. Також минулого року він отримав 158 тисяч 866 гривень спадщини. Ще 35 тисяч 259 гривень він заробив від здачі майна в оренду. Зі збережень має 7 тисяч доларів.

З 2003 року суддя володіє будинком у селі Чорнобаївка площею 78 м2, вартість якого на момент набуття права власності складала 10 тисяч 600 гривень. Також в цьому ж селі він має дві земельні ділянки площею 1029 м2 та 600 м2. У власності судді у 2024 році з’явились три земельні ділянки у Шевченківській громаді Миколаївщини: площею 8202 м2 (вартість 18 тисяч 346 гривень), площею 27272 м2 (вартість 61 тисяча 725 гривень) та площею 35469 м2 (вартість 78 тисяч 795 гривень).

Дружина судді Ольга має частку квартири у Херсоні площею 52,4 м2. Також вказано, що дружини з 2023 року має квартиру у Миколаєві площею 43,8 м2, вартість якої склала 706 тисяч 30 гривень. Крім того, задекларована квартира у Миколаєві площею 55,9 м2 та вартістю на 2024 рік — 987 тисяч гривень. Вказується, що це також власність дружини Ольги, але там проживає її рідна тітка.

Мати судді Зоя має землю у селі Вавилове на Миколаївщині площею 33660 м2

З автомобілів Вячеслав Кокорєв має легковик Nissan вартістю на 2016 рік — 379 тисячі 494 гривні, Chevrolet, який оцінений у 517 тисяч гривень та ВАЗ. У його матері Зої є легковик Toyota.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає перейменування 103 судів в рамках декомунізації. У Миколаївській області перейменували три суди: Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва; Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд; Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд.

Також повідомлялося, що Вища рада правосуддя відібрала чотирьох суддів, яких безстроково призначать на посади. Одна із суддів з Миколаївщини.