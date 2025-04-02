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На Миколаївщині два гектари заповідника «Катеринівське водосховище» віддали у приватну власність

«Катеринівське водосховище» на Миколаївщині. Фото: прокурара Миколаївщини«Катеринівське водосховище» на Миколаївщині. Фото: прокурара Миколаївщини

На Миколаївщині «Катеринівське водосховище», яке є заповідником, передали у приватну власність. Справу розглядатиме суд.

Як зазначають у прокуратурі, понад 2 гектари гідрологічного заказника передали у приватні руки незаконно.

Вказується, що суд вирішуватиме питання щодо повернення ділянку у власність Степівської громади.

«Прокурор вимагає визнати незаконним та скасувати наказ Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, припинити державну реєстрацію земельної ділянки, як землі сільськогосподарського призначення, та повернути її власнику — Степівській громаді», — йдеться у повідомленні.

Раніше прокуратура звернулася до суду, щоб повернути державі земельні ділянки в селі Мішково-Погорілове, які незаконно передали у приватну власність.

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