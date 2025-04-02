На Миколаївщині два гектари заповідника «Катеринівське водосховище» віддали у приватну власність
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- Альона Коханчук
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15:31, 02 квітня, 2025
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На Миколаївщині «Катеринівське водосховище», яке є заповідником, передали у приватну власність. Справу розглядатиме суд.
Як зазначають у прокуратурі, понад 2 гектари гідрологічного заказника передали у приватні руки незаконно.
Вказується, що суд вирішуватиме питання щодо повернення ділянку у власність Степівської громади.
«Прокурор вимагає визнати незаконним та скасувати наказ Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, припинити державну реєстрацію земельної ділянки, як землі сільськогосподарського призначення, та повернути її власнику — Степівській громаді», — йдеться у повідомленні.
Раніше прокуратура звернулася до суду, щоб повернути державі земельні ділянки в селі Мішково-Погорілове, які незаконно передали у приватну власність.
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