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В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК

Чоловік проходить медогляд. Ілюстративне фото: РБК-УкраїнаЧоловік проходить медогляд. Ілюстративне фото: РБК-Україна

З 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет військово-лікарської комісії, що дозволяє оформлювати висновки про придатність чи непридатність до служби у цифровому форматі.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, у новій системі вже зареєструвалися понад 12 тисяч членів ВЛК.

«У новій системі зареєструвалося понад 12 тисяч членів ВЛК. За місяць вони виконали більш як 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування», — розповіла вона.

За її словами, інформація в електронному вигляді надсилатиметься одразу до реєстру «Оберіг», а також відображатиметься в «Резерв+». Військовозобов’язаним не потрібно самостійно приносити постанову до ТЦК та чекати її внесення в особову справу. 

Крім того, для запуску сервісу провели навчання для лікарів та членів ВЛК по всій країні. 

«Щоб сервіс запрацював, ми провели навчання для лікарів та членів ВЛК по всій країні. За цей час найкращі темпи цифровізації показали комісії у Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Львівській та Хмельницькій областях», — зазначила посадовиця.

Раніше повідомлялось, що до 5 червня в Україні понад півтора мільйона військовозобов'язаних, які раніше були визнані «обмежено придатними», мають пройти медичний огляд.

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