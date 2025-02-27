Понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних мають пройти ВЛК до 5 червня, — Генштаб

Чоловік проходить огляд ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

До 5 червня в Україні понад півтора мільйона військовозобов'язаних, які раніше були визнані «обмежено придатними», мають пройти медичний огляд.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовозобов'язані мають самостійно звернутися до ТЦК, уповноважених органів СБУ, служби зовнішньої розвідки, міноборони, або через електронний кабінет призовника для отримання направлення для проходження ВЛК.

У відомстві наголошують, що обов’язок пройти переогляд передбачений законом. Там підкреслили, що ця процедура є важливою для оновлення даних про стан здоров'я військовозобов'язаних та визначення їхньої придатності до військової служби.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних.