  • четвер

    27 лютого, 2025

  • 4.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • 4.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних мають пройти ВЛК до 5 червня, — Генштаб

Чоловік проходить огляд ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-УкраїнаЧоловік проходить огляд ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

До 5 червня в Україні понад півтора мільйона військовозобов'язаних, які раніше були визнані «обмежено придатними», мають пройти медичний огляд.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб», — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що військовозобов'язані мають самостійно звернутися до ТЦК, уповноважених органів СБУ, служби зовнішньої розвідки, міноборони, або через електронний кабінет призовника для отримання направлення для проходження ВЛК.

У відомстві наголошують, що обов’язок пройти переогляд передбачений законом. Там підкреслили, що ця процедура є важливою для оновлення даних про стан здоров'я військовозобов'язаних та визначення їхньої придатності до військової служби.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. 

Останні новини про: ТЦК

У Миколаєві затримали офіцера ТЦК за вимагання грошей з родин мобілізованих
Патрульні затримали адвоката у Миколаєві з підозрою на сп’яніння, але медогляд це спростував: тоді його відвезли у ТЦК
«Зливали» у месенджерах місця вручення повісток: трьом жителям Миколаївщини повідомили про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Депутати міськради знову провалили голосування за збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴42,7 млн

Аліна Квітко
новини

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Аліна Квітко
новини

Миколаївська міськрада слідом за облрадою розгляне на сесії звернення на підтримку Зеленського

Аліна Квітко
новини

Патрульні затримали адвоката у Миколаєві з підозрою на сп’яніння, але медогляд це спростував: тоді його відвезли у ТЦК

Світлана Іванченко

Останні новини про: ТЦК

«Зливали» у месенджерах місця вручення повісток: трьом жителям Миколаївщини повідомили про підозру
Патрульні затримали адвоката у Миколаєві з підозрою на сп’яніння, але медогляд це спростував: тоді його відвезли у ТЦК
У Миколаєві затримали офіцера ТЦК за вимагання грошей з родин мобілізованих

Депутати Миколаївської міськради не підтримали мораторій на трирічну обрізку дерев

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

2 години тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні