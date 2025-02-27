Понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних мають пройти ВЛК до 5 червня, — Генштаб
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- Світлана Іванченко
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15:26, 27 лютого, 2025
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До 5 червня в Україні понад півтора мільйона військовозобов'язаних, які раніше були визнані «обмежено придатними», мають пройти медичний огляд.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
«На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовозобов'язані мають самостійно звернутися до ТЦК, уповноважених органів СБУ, служби зовнішньої розвідки, міноборони, або через електронний кабінет призовника для отримання направлення для проходження ВЛК.
У відомстві наголошують, що обов’язок пройти переогляд передбачений законом. Там підкреслили, що ця процедура є важливою для оновлення даних про стан здоров'я військовозобов'язаних та визначення їхньої придатності до військової служби.
Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних.
Нагадаємо, заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук розповідала про зміни правил проходження військово-лікарської комісії для осіб з категорією «обмежено придатний».
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