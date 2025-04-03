В електротранспорті Миколаєва проїзд через QR-код оплатили понад 500 тис. разів

Пам'ятка в електротранспорті Миколаєва для оплати проїзду через QR-код. Фото: Миколаївська міська рада

За останні три місяці мешканці та гості Миколаєва оплатили проїзд за допомогою QR-коду понад 500 тисяч разів. Це майже у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, система оплати єдиним QR-кодом для всіх банків запроваджена наприкінці 2023 року, а з 1 березня 2025 року містяни отримали можливість пересадки між різними видами електротранспорту протягом 1,5 години без додаткової оплати.

«Збільшення кількості онлайн оплат за проїзд в трамваях та тролейбусах можна пояснити кількома факторами. По-перше, після підвищення вартості проїзду в транспорті все одно залишилась можливість економії саме за рахунок оплати з допомогою QR-коду, оскільки так проїзд коштує 8 гривень і це дешевше на 2 гривні, ніж купувати паперовий квиток у водія. По-друге, система оплати за допомогою єдиного QR-коду дає пасажирам можливість здійснювати пересадки в електротранспорті протягом 1,5 години, додатково не сплачуючи за неї», — розповів він.

Зазначається, що з розширеною інструкцією онлайн оплати за проїзд можна ознайомитись за посиланням. А у випадку некоректної роботи QR-коду можна звертатися за номером телефону: (068) 813 32 65.

Раніше повідомлялось, що за рік кількість оплат у електротранспорті Миколаєва через систему QR-коду зросла майже втричі. Так, у січні 2025 року послугою скористалися 177 тисяч разів, проти 65 тисяч у січні 2024 року.