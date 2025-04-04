В Україну вдалось повернути ще двох людей з окупованих територій
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- Даріна Мельничук
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23:21, 04 квітня, 2025
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З тимчасово окупованої території вдалося повернути 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Він зазначив, що 19-річна дівчина разом із мамою все життя та вирощували овочі. Після окупації їхнє господарство зруйнували російські військові. Родина залишилась без основного джерела доходу і не мала змоги виїхати самостійно.
Крім цього, 23-річний хлопець із порушенням слуху опинився в окупації ще на початку повномасштабного вторгнення. Його батько тривалий час шукав спосіб вивезти сина в безпечне місце, і зрештою це вдалося.
Рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».
Нагадаємо, з тимчасово окупованої території лівобережної Херсонської області вдалося повернути 11-річного хлопчика на підконтрольну Україні землю.
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