В Україну вдалось повернути ще двох людей з окупованих територій

В Україну повернули ще двох людей з окупованих територій. Ілюстраційне фото: Save Ukraine

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що 19-річна дівчина разом із мамою все життя та вирощували овочі. Після окупації їхнє господарство зруйнували російські військові. Родина залишилась без основного джерела доходу і не мала змоги виїхати самостійно.

Крім цього, 23-річний хлопець із порушенням слуху опинився в окупації ще на початку повномасштабного вторгнення. Його батько тривалий час шукав спосіб вивезти сина в безпечне місце, і зрештою це вдалося.

Рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Нагадаємо, з тимчасово окупованої території лівобережної Херсонської області вдалося повернути 11-річного хлопчика на підконтрольну Україні землю.