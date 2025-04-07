  • понеділок

    7 квітня, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Грип відступає: на Миколаївщині рівень захворюваності знизився на майже 21%

Лікар перевіряє стан дитини. Ілюстративне фото: FreepikЛікар перевіряє стан дитини. Ілюстративне фото: Freepik

З 31 березня по 6 квітня на Миколаївщині 2829 пацієнтів захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких один — на ковід. Це майже на 21% менше, ніж за попередній тиждень.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, рівень захворюваності опустився нижче епідемічного порогу на 46%.

При цьому зазначається, що найбільше хворіли діти — понад 58%. 

За минулий тиждень до лікарень області госпіталізували 92 пацієнти з грипом та ГРВІ, з них один — із підтвердженим COVID-19.

Нагадаємо, що з 24 по 30 березня на Миколаївщині на грип захворіли 3566 пацієнтів, показники захворюваності нижче епідемічного порогу на понад 32%.

Останні новини про: Миколаївщина

Платники податків Миколаївщини поповнили бюджети на понад ₴6 млрд
«Все треба робити своєчасно», — голова депкомісії про вирішення проблем, які знайшли омбудсмени в закладах освіти Миколаївщини
Минулого тижня у Миколаївській області народилось 73 дитини
Реклама

Читайте також:

новини

Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Усе сталося миттєво. Просто посеред двору щось вибухнуло», — миколаївці про нічну атаку дронів

Аліна Квітко
новини

В Одесі на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я витратять ₴2 млн

Аліна Квітко
новини

Зруйновано три приватних будинки: комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Минулого тижня у Миколаївській області народилось 73 дитини
«Все треба робити своєчасно», — голова депкомісії про вирішення проблем, які знайшли омбудсмени в закладах освіти Миколаївщини
Платники податків Миколаївщини поповнили бюджети на понад ₴6 млрд

У Кривому Розі після ракетного удару — 20 важкопоранених, серед них — двоє дітей

Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

3 години тому

Миколаївські борці вибороли дві медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Аліна Квітко

Головне сьогодні