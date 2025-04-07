Грип відступає: на Миколаївщині рівень захворюваності знизився на майже 21%

Лікар перевіряє стан дитини. Ілюстративне фото: Freepik

З 31 березня по 6 квітня на Миколаївщині 2829 пацієнтів захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких один — на ковід. Це майже на 21% менше, ніж за попередній тиждень.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, рівень захворюваності опустився нижче епідемічного порогу на 46%.

При цьому зазначається, що найбільше хворіли діти — понад 58%.

За минулий тиждень до лікарень області госпіталізували 92 пацієнти з грипом та ГРВІ, з них один — із підтвердженим COVID-19.

Нагадаємо, що з 24 по 30 березня на Миколаївщині на грип захворіли 3566 пацієнтів, показники захворюваності нижче епідемічного порогу на понад 32%.