У Миколаєві десятки родин роками не можуть заселитися у придбані квартири
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- Марія Хаміцевич
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8:15, 08 квітня, 2025
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У Миколаєві понад 30 родин, які інвестували у квартири 22 корпусу житлового комплексу «Рів’єра», досі не можуть заселитися у власні оселі. Хоча житло було придбане ще кілька років тому, забудовник не передає ключі — будинок досі не введений в експлуатацію.
Місцева мешканка Ольга придбала квартиру у 2022 році, але досі не має доступу до неї, повідомляє «Суспільне Миколаїв».
За словами жінки, кожного разу представники забудовника знаходять нові причини затримки — то не вистачає документів, то з’являються технічні недоліки.
— Ми не можемо потрапити в будівлю, у свої квартири, і в нас вже просто опускаються руки, — зазначає Ольга.
Юрист Станіслав Абакумов зазначає: щоб діяти далі, необхідно з’ясувати офіційний статус будинку. Якщо він уже введений в експлуатацію, можна звертатися до суду для захисту своїх прав.
Згідно з поясненням директорки компанії-забудовника Вікторії Павлової, затримка виникла через повномасштабне вторгнення у 2022 році та завершення строку дії оренди землі. У 2023-му було оновлено документацію, а введення будинку в експлуатацію тепер очікується не раніше червня 2025 року.
— На даний час ми вносимо всю необхідну документацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. З нашого боку було докладено максимум зусиль для того, щоб прискорити процес введення будинку в експлуатацію, ми постійно працюємо над цим питанням, — наголосила вона.
Нагадаємо, раніше, у 2023 році прокуратура вимагала стягнути з одного із забудовників 2 мільйони гривень боргу на розвиток інфраструктури Миколаєва. За інформацією «МикВісті» йдеться про компанію «Столиця-БУД», яка є забудовником житлового комплексу «Рівʼєра» у Заводському районі Миколаєва.
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