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У Білому домі відзначили 10-річчя тверезості матері віцепрезидента США Венса

Джей Ді Венс з мамою Беверлі Айкінс, фото: Джей Ді Венс, ХДжей Ді Венс з мамою Беверлі Айкінс, фото: Джей Ді Венс, Х

Мати віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса — Беверлі Айкінс — відзначила 10 років життя без наркотиків та алкоголю. Цю важливу подію святкували у Білому домі в колі родини та друзів.

Про це йдеться у дописі в Instagram та соцмережі Х Білого дому.

Як зазначає Fox News, на урочистій церемонії Беверлі Айкінс вручили спеціальний медальйон як символ десятирічної тверезості. Джей Ді Венс подякував матері за її силу духу та подолання залежності, підкресливши, що пишається її досягненням.

Джей Ді Венс з мамою Беверлі Айкінс, фото: Джей Ді Венс, ХДжей Ді Венс з мамою Беверлі Айкінс, фото: Джей Ді Венс, Х

Беверлі Айкінс, яка раніше мала проблеми з наркотиками, сьогодні працює медсестрою в реабілітаційному центрі в Цинциннаті, допомагаючи іншим боротися із залежністю.

Джей Ді Венс з мамою Беверлі Айкінс, фото: Джей Ді Венс, Х Мати віцепрезидента США відзначила 10 років тверезості у Білому домі, фото: Джей Ді Венс, Х

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