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США змінюють розташування військових та техніки, які були у польському хабі допомоги Україні

США виводять своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі. Фото: Getty ImagesСША виводять своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі. Фото: Getty Images

США передислокують свої військові сили та техніку з польського аеропорту Ясьонка, який із 2022 року виконує роль ключового логістичного вузла для надання військової допомоги Україні.

Таку інформацію оприлюднило Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці (USAREUR-AF).

У заяві йдеться про те, що це рішення є складовою довгострокової стратегії, спрямованої на оптимізацію військової присутності, зміцнення підтримки союзників і підвищення ефективності операцій. Передислокація відбувається у тісній координації з польськими партнерами та союзниками по НАТО.

Попри зміну розташування техніки, аеропорт Ясьонка залишатиметься стратегічною точкою для надання допомоги Україні під управлінням Польщі та інших країн НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що мова йде не про виведення американських військ, а про перегрупування особового складу та техніки.

Американські війська були розміщені в Ясьонці від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Увесь цей час об’єкт захищався, зокрема, системами ППО Patriot. Після саміту НАТО у Вашингтоні координація допомоги Україні в межах формату "Рамштайн" перейшла під відповідальність Альянсу. Щоб зменшити навантаження на американську сторону, до регіону було передислоковано додаткові зенітні комплекси з Німеччини та Норвегії.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Дональда Трампа  обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

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