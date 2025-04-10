Ховав наркотики у продуктах: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у продажі психотропів

Згортки з наркотиками, які вилучили у затриманого чоловіка, фото: Нацполіція

У Миколаївському районі затримали 45-річного жителя Шевченківської громади. Його підозрюють у тому, що він продавав наркотики, маскуючи їх у посилках з продуктами.

За даними Нацполіції Миколаївської області, чоловік отримував гроші від клієнтів, купував наркотики, фасував їх у згортки та разом з їжею відправляв поштою. Лише за кілька місяців він встиг надіслати понад 20 таких посилок.

Під час обшуку у нього вдома знайшли 18 підготовлених згортків, наркотики (канабіс, амфетамін, PVP), а також шість кілограмів вибухової речовини та набої.

Чоловіка затримали. Його підозрюють у незаконному зберіганні з метою продажу, а також у зберіганні вибухівки та боєприпасів. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд взяв його під варту, але з правом внести заставу.

Наркотики, які вилучили у затриманого чоловіка, фото: Нацполіція Наркотики, які вилучили у затриманого чоловіка, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше 31-річного жителя Очакова засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна за зберігання та продаж психотропних речовин в особливо великих розмірах.